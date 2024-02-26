Тестовое голосование перед выборами президента пройдет в столице 2 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Тестовое голосование перед выборами президента России пройдет в столице в субботу, 2 марта. Такое решение было принято в ходе заседания Общественного штаба.

"Давайте мы проголосуем по предложению о дате и времени тестового голосования. Предлагается провести тест 2 марта, это суббота, с 10:00 до 14:00, четыре часа закладываем традиционно", – сказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве в 2024 году Вадим Ковалев.

Заранее регистрироваться не нужно. Тестирование будет на участках и онлайн на странице elec.mos.ru.

Таким образом горожане познакомятся с особенностями электронного голосования. Разработчики смогут проверить корректность работы всех систем. На некоторых участках проведут стресс-тесты и убедятся, что оборудование и сотрудники готовы к экстренным ситуациям.

В ходе тестового голосования участники ответят на вопрос, нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха. Чтобы присоединиться, нужна постоянная регистрация в столице и быть старше 18 лет, а также полная учетная запись на mos.ru.

Проверить доступные способы голосования можно с помощью специального сервиса в личном кабинете.

Между тем порядка 130 тысяч человек оформили заявки на голосование по месту нахождения в российской столице через "Мобильный избиратель" на выборах президента РФ.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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