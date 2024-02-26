Иногородние избиратели смогут пройти тестовое голосование перед выборами в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Иногородние избиратели, которые планируют голосовать на президентских выборах в Москве, смогут принять участие в тестовом голосовании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артема Костырко.

Тестовое голосование пройдет в Москве 2 марта. По словам Костырко, в этот день будут доступны избирательные участки в каждом районе, где можно будет отдать свой голос как на бумажных носителях, так и с помощью терминалов.

"Плюс к голосованию мы еще и приглашаем тех, кто приписался к Москве в рамках программы "Мобильный избиратель", – добавил он.

Начальник управления заявил, что приглашение большого круга избирателей и сокращенное время голосования позволят сымитировать максимальную нагрузку на систему.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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