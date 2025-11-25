Сын Саркози предложил отправлять мигрантов на военную службу через лотерею

Фото: ТАСС/AP/Thibault Camus

Франция должна учредить лотерею для отбора призывников на военную службу из числа мигрантов. Об этом заявил сын экс-президента Николя Саркози Луи Саркози в эфире RMC, передает aif.ru.

По его словам, всеобщая обязательная воинская повинность не нужна, однако к службе можно привлекать некоторых приезжих в обмен на гражданство. Например, 10% новых легальных мигрантов обязаны будут служить в армии.

"Вы хотите стать французами? Очень хорошо. У этого есть цена", – подчеркнул Саркози.

Он также указал на то, что Франция страдает от проблем в сфере миграции, при этом национальное единство разрушается. Однако в армии все должны быть равны, из-за чего происходит ассимиляция.

Сын бывшего французского лидера предположил, что служба может стать инструментов профилактики мелких преступлений, так как в вооруженные силы можно направлять молодых людей, пойманных на таких правонарушениях.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о невозможности урегулирования украинского конфликта на основе американского предложения без согласования со странами Европейского союза (ЕС). По его словам, "есть много вещей", которые предполагают более широкое согласование.

Белый дом сообщил о разработке мирного плана по Украине 20 ноября. В документе прописывались отказ Украины от членства в НАТО, введение ограничений на численность ее вооруженных сил, а также рассмотрение вопроса о снятии санкций с России.

После этого украинский лидер Владимир Зеленский утвердил состав делегации для переговоров по плану США. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что план может стать основой будущего урегулирования.

