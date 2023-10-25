ЦАХАЛ ликвидировал командира батальона ХАМАС в секторе Газа

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Армия Израиля уничтожила командира Северного батальона палестинского движения ХАМАС Тайсира Мубашера в городе Хан-Юнис в секторе Газа. Об этом заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

"В прошлом он командовал военными силами ХАМАС и занимал ряд позиций в цепочке производства оружия", – цитирует его ТАСС.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате со стороны сектора Газа погибли более 5 тысяч человек и еще 15,2 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли свыше 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Среди жертв эскалации числятся и россияне. Постпред РФ при ООН Василий Небензя уточнял, что число погибших граждан РФ достигло 19 человек. По его словам, Россия на протяжении нескольких лет предупреждала, что обстановка на Ближнем Востоке "накаляется и грозит взрывом".

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