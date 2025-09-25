Главу ЕК фон дер Ляйен обвинили в тайных переписках с Макроном

Фото: ТАСС/EPA/CHRISTOPHE PETIT-TESSON

Новый скандал разгорелся вокруг главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Европейский омбудсмен начал расследование ее секретных переписок с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом рассказала депутат Европарламента от Венгрии Кинга Гал.

По ее словам, речь идет о секретных текстовых сообщениях фон дер Ляйен по поводу соглашения между Евросоюзом и Южноамериканским общим рынком ("МЕРКОСУР"). Гал заявила, что после разгорания скандала данные сообщения попросту пропали.

"Этот случай еще раз демонстрирует недостаточную прозрачность Еврокомиссии. Нам нужна настоящая прозрачность в институтах ЕС, а не секретные переговоры и исчезающие сообщения", – написала Гал в соцсети X.

В мае этого года европейский суд признал фон дер Ляйен виновной в сокрытии данных о контрактах на закупку вакцин против коронавируса в период с 2021 по 2023 год. В частности, она необоснованно запретила публикацию сообщений об условиях контрактов на сумму более 30 миллиардов евро.

После этого группа крайне правых евродепутатов выступила с ходатайством об отставке главы ЕК. Однако депутаты ЕП отклонили вотум недоверия. За инициативу высказались 175 депутатов при минимуме в 361 голос. При этом 360 человек выступили против вотума.

В начале сентября левая фракция Европарламента вновь предложила вынести на голосование вопрос о вотуме недоверия фон дер Ляйен из-за несоблюдения принципов прозрачности, подотчетности и международного права. В этот раз парламентарии заявили, что торговая сделка Брюсселя и Вашингтона наносит ущерб Евросоюзу. Ее также назвали "асимметричной и невзаимовыгодной".