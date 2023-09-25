МВД РФ объявило в розыск председателя МУС Хофманьского

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МВД РФ объявило в международный розыск польского юриста, председателя Международного уголовного суда Петра Хофманьского. Соответствующая запись появилась в базе данных ведомства.

В карточке Хофманьского указано, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ, однако, по какой именно, не уточняется.

В розыск также объявили первого вице-президента МУС Лус дель Кармен Ибаньес Каррансу и судью Бертрама Шмитта.

Ранее в розыск была объявлена японский юрист, судья МУС Томоко Аканэ, выдавшая oрдер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

В марта этого года МУС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой в связи с их якобы причастностью к "незаконной депортации и незаконному перемещению детей" из Украины в Россию.

После этого СК РФ возбудил уголовное дело против нескольких судей и прокурора МУС Карима Ахмад Хана. В ведомстве назвали выдачу ордера незаконной, указав на отсутствие для этого реальных оснований.

В конце мая 2023 года МВД РФ объявило Карима Ахмад Хана в розыск, а СК РФ заочно предъявил ему и другим судьям обвинения.

