Медведев заявил, что Россия презирает МУС и никогда к нему не присоединится

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия презирает Международный уголовный суд (МУС) и никогда не станет его участником.

"Наша страна не имеет никакого отношения к Римскому статуту МУС и не обязана с ним сотрудничать. Его решения для нас ничтожны до тех пор, пока мы добровольно не станем участником этой организации. А этого не произойдет никогда. Мы презираем МУС и желаем ему скорейшей и мучительной смерти от недееспособности и бессилия", – написал политик в своем телеграм-канале.

По словам Медведева, решение этого суда является неисполнимым, а также опасным для мира на планете. Он заметил, что враги российского государства пренебрегли принципами международного права и базовыми правилами международных отношений.

"В частности, на нераспространение действия международного договора на те государства, которые в нем не участвуют. Это краеугольный камень права международных договоров, да и договорного права в целом", – подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза также привел и опроверг доводы о том, что МУС может осуществлять любые подобные действия, и что действия суда якобы "косвенно поддерживаются" членами Совета безопасности ООН.

Медведев такие действия против России назвал забавами, которыми враги Москвы развлекаются от бессилия. Он добавил, что в какой-то момент они могут оказаться поводом для войны.

В середине марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. Суд заявил, что президент России и детский обмудсмен якобы причастны к "незаконной депортации и незаконному перемещению детей" из Украины в Россию.

Следственный комитет РФ впоследствии возбудил против прокурора МУС Карима Ахмад Хана и нескольких судей уголовное дело. В СК РФ заявили, что решение суда о выдаче ордера на арест Путина и Львовой-Беловой является незаконным из-за отсутствия реальных оснований для привлечения к ответственности.

В конце мая МВД РФ объявило Карима Ахмад Хана в розыск, а СК РФ заочно предъявил ему и другим судьям обвинения.

В четверг, 27 июля, судья МУС Томоко Аканэ, выдавшая oрдер на арест президента Роcсии Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлена в розыск по уголовной статье.



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