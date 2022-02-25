На Украине объявили всеобщую мобилизацию

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Фото: depositphotos/mariakarabella
Всеобщую мобилизацию объявили на Украине. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте главы государства.
Мобилизацию планируют провести в течение 90 дней. Она пройдет на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей.
Помимо прочего, мобилизация объявлена в столице страны – Киеве.
Ранее сообщалось, что Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации. Утверждалось, что документ был передан на рассмотрение руководству законодательного органа.
До этого лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины.
Позднее Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
После этого российские военные подавили средства противовоздушной обороны украинских Вооруженных сил. Военные погранслужбы Украины при проведении операции не оказывали сопротивления подразделениям РФ.
В Минобороны при этом подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Уточнялось, что российские военные не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по стране.
Накануне Путин подчеркнул, что специальная военная операция по защите ЛНР и ДНР является вынужденным шагом. По его словам, многократно возросшие риски в сфере безопасности не оставили России возможности выбора иных средств реагирования.
В свою очередь, президент США Джо Байден отмечал, что не планирует перебрасывать войска США на Украину. При этом он утверждал, что Соединенные Штаты направят дополнительные силы в Германию.
В МИД РФ заявили, что страны Запада сами отказались от диалога с Россией
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