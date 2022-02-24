Байден исключил отправку войск США на Украину

Фото: ТАСС/AP Photo/Sergei Grits

Президент США Джо Байден заявил, что не планирует перебрасывать войска США на Украину. Об этом американский лидер заявил в ходе выступления в Белом доме с речью, которая касалась решения России о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей Донбасса.

"Наши силы не участвуют и не будут участвовать в конфликте с российскими силами на Украине. США будут защищать каждый дюйм территории НАТО. Нет сомнений в том, что каждый союзник по НАТО будет выполнять свои обязательства в рамках статьи 5 (Вашингтонского договора о коллективной обороне. – Прим. ред.)", – сказал американский лидер.

Байден при этом заявил, что Соединенные Штаты перебрасывают дополнительные войска в Германию.

"И теперь я разрешаю в качестве элемента ответных мер НАТО развертывание дополнительных сил США в Германии, включая некоторые американские силы, которые министерство обороны США привело в состояние готовности несколько недель назад", – отметил американский лидер.

Ранее Байден заявил о введении со стороны США санкций в отношении РФ. Президент США уточнил, что страна вводит ограничение в отношении ВТБ и ряда других крупных банков России, также Штаты замораживают их активы.

Кроме того, по словам Байдена, санкции США ударят по высокотехнологическому сектору РФ.

Американский президент также уточнил, что страна планирует ограничить возможности России вести бизнес в долларах, фунтах и йенах.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

К утру четверга российским военным удалось подавить средства противовоздушной обороны ВСУ, украинская погранслужба при этом не оказывала сопротивления подразделениям РФ.

