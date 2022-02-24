США вводят дополнительные санкции и экспортные ограничения против РФ

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Соединенные Штаты вводят дополнительные санкции и экспортные ограничения в отношении РФ. Об этом заявил американский лидер Джо Байден в ходе выступления в Белом доме с речью, которая касалась решения России о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

"Сегодня я разрешаю ввести дополнительные жесткие санкции и новые ограничения на то, что можно экспортировать в Россию. Это повлечет серьезные издержки для российской экономики как незамедлительно, так и со временем. Мы специально разработали эти санкции таким образом, чтобы увеличить долгосрочный эффект для России и минимизировать воздействие на Соединенные Штаты и на наших союзников", – отметил Байден.

Президент США уточнил, что страна вводит ограничение в отношении ВТБ и ряда других крупных банков России, также Штаты замораживают их активы.

"Мы вводим санкции против российских банков, которые вместе контролируют около триллиона долларов. Мы отрежем крупнейший российский банк, который удерживает более трети российских банковских активов, отрежем от американской финансовой системы", – заявил президент США.

Кроме того, по словам Байдена, санкции США ударят по высокотехнологическому сектору РФ.

"Мы рассчитываем, что мы наполовину сократим экспорт высокотехнологичной продукции", – подчеркнул Байден.

Американский президент уточнил, что страна планирует ограничить возможности России вести бизнес в долларах, фунтах и йенах.

"Я говорил сегодня с партнерами по G7. Мы ограничим возможности России вести бизнес в долларах, евро, фунтах и иенах, быть частью глобальной экономики. Мы остановим возможности для финансирования и развития российских Вооруженных сил", – заявил Байден.

Помимо этого, новые ограничения против РФ коснутся российской космической программы, а также судостроения. Байден уточнил, что вводит ограничения и на экспорт в Россию.

"Сегодня я санкционирую дополнительные мощные санкции и новые ограничения на то, что может быть экспортировано в Россию. Это обойдется дорого российской экономике", – заключил американский лидер.

Ранее британские власти ввели персональные санкции против пяти россиян из-за спецоперации России на Украине. О введении санкций также заявили Швейцария и Канада.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

К утру четверга российским военным удалось подавить средства противовоздушной обороны ВСУ, украинская погранслужба при этом не оказывала сопротивления подразделениям РФ.

