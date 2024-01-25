В ГД заявили, что РФ будет говорить "хоть с чертом" для обмена пленных

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Российская сторона никогда не бросит своих людей, Москва для этого будет разговаривать "хоть с чертом". Так глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов прокомментировал перспективы дальнейших обменов военнопленными с Киевом.

"Мы не можем бросить наших ребят, поэтому будем разговаривать хоть с чертом, работать хоть с нечистым, но нам надо наших ребят вытаскивать, у нас нет другого выхода, будем разговаривать", – цитирует парламентария РИА Новости.

Вместе с тем депутат добавил, что разговор будет проводиться с учетом всех реалий и событий. Москва будет брать во внимание тот факт, с кем она имеет дело, заключил Картаполов.



Накануне Ил-76 на борту с военнопленными Украины был сбит в Белгородской области. В самолете находились шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и три сопровождавших их военных РФ. Все они погибли.

Согласно информации Минобороны РФ, борт упал в результате удара по нему из зенитного ракетного комплекса ВСУ. Украинский лидер Владимир Зеленский, говоря о ситуации, указал, что Украина будет настаивать на международном расследовании по факту произошедшего.

На эти слова отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что если Зеленский имеет в виду анализ обстоятельств преступления Украины, то это однозначно нужно сделать.

25 января на территории крушения Ил-76 были найдены черные ящики. Их передали следователям для изучения.

В свою очередь, в американском Госдепе указали, что ожидают от Москвы и Киева результатов расследования инцидента.

Минобороны РФ назвало крушение Ил-76 терактом со стороны Киева