"Исламский джихад" пообещал Израилю ответ на любое нарушение перемирия

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Если израильская сторона нарушит гуманитарное перемирие в секторе Газа, то это повлечет за собой соответствующий ответ, сообщил представитель группировки "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима"), являющейся боевым крылом радикальной палестинской организации "Исламский джихад", Абу Хамза. Об этом пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что "Исламский джихад" намерен вынудить Израиль согласиться освободить всех находящихся в израильских тюрьмах палестинских заключенных в обмен на заложников, которые удерживаются в Газе.

Гуманитарное перемирие в анклаве началось в пятницу, 24 ноября, в 08:00 по московскому времени. Как уточнил представитель МИД Катара Маджида аль-Ансари, первую партию израильских пленных из 13 человек передадут 24 ноября около 16:00 по местному времени. Стороны передали списки тех, кто будет освобожден.

В рамках договоренностей Израиль и ХАМАС намерены за четыре дня освободить из Газы 50 израильских пленных в обмен на полное прекращение огня, передачу гуманитарной помощи и 150 палестинских женщин и детей.

До этого израильский диппредставитель в РФ Александр Бен Цви заявил, что обмен заложниками по соглашению между сторонами пройдет по формуле "три палестинских заключенных в обмен на одного заложника".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

ХАМАС заявил об освобождении двух женщин по гуманитарным соображениям