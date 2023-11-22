Число погибших в Газе возросло до 14 532 человек – СМИ

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Минимум 14 532 человека погибли в секторе Газа с 7 октября. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на пресс-службу властей палестинского анклава.

Уточняется, что среди жертв примерно 6 тысяч детей и около 4 тысяч женщин. Кроме того, по меньшей мере 7 тысяч человек числятся пропавшими без вести после обстрелов израильской стороны. Среди них около 4,7 тысячи – это дети и женщины.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

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