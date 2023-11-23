Посол заявил, что обмен заложниками между Израилем и ХАМАС пройдет по формуле "3 к 1"

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Обмен заложниками по соглашению между Израилем и ХАМАС состоится по формуле "три палестинских заключенных в обмен на одного заложника". Об этом сообщил ТАСС израильский посол в РФ Александр Бен Цви.

"Мы говорим об обмене около 55 заложников на 150 палестинских заключенных. Так что пока эта формула сохраняется. Речь о первых четырех днях", – объяснил дипломат.

При этом, по его словам, если со стороны ХАМАС будут возникать препятствия, тогда смысла в прекращении огня не было. Так, он вспомнил случай из 2014 года, когда радикальное палестинское движение нарушило режим прекращения огня, из-за чего погибли восемь солдат Израиля.

Также посол уточнил, что контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом будет использован во время процесса по передаче заложников Израилю, указав на прошлый опыт по эвакуации граждан. Он также добавил, что не знает, где пройдут палестинцы, ранее задержанные Израилем.

Кроме того, Бен Цви обратил внимание на то, что Катар, США и Египет являлись посредниками в вопросе обмена заложниками.

"Было несколько конфигураций, потому что США были между нами и Катаром, на территории Египта находится КПП, и связь с ХАМАС у них напрямую идет", – заключил он.

В МИД Катара официально объявили о согласовании гуманитарной паузы в секторе Газа. Официальный представитель ХАМАС Мусса Абу Марзук добавил, что временное перемирие в секторе Газа начнется в четверг, 23 ноября, в 10:00 (09:00 по московскому времени).

Соглашение предусматривает освобождение 50 израильских заложников из Газы в обмен на освобождение ряда палестинских заключенных в Израиле. При этом число освобожденных будет увеличено на более поздних этапах реализации соглашения.

Позже глава совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби сообщил, что освобождение израильских заложников из сектора Газа начнется не раньше пятницы, 24 ноября. Он добавил, что переговоры по данному вопросу продвигаются и продолжаются на постоянной основе.

Газета The Wall Street Journal (WSJ), которая ссылается на источники в США и на Ближнем Востоке, добавила, что соглашение между Израилем и ХАМАС не может вступить в силу, так как последние не передали израильской стороне сведения о заложниках, которых должны освободить.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".



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