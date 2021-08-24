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Политика

18:23

Представитель "Талибана" опроверг данные о встрече главы своего политбюро с главой ЦРУ

политика за рубежом

Фото: AP/TASS/Rahmat Gu

Представитель запрещенного в России радикального движения "Талибан" Забихулла Муджахид не подтвердил информацию о тайной встрече в Кабуле лидера политического крыла талибов Абдул Гани Барадара с директором ЦРУ США Уильямом Бернсом, сообщает ТАСС.

"У меня нет информации о том, что такая встреча имела место", – сказал Муджахида на пресс-конференции, которую транслировал афганский телеканал 1TV.

Информацию о встрече, которая якобы состоялась, распространила газета The Washington Post. Отмечалось, что президент США Джо Байден направил директора ЦРУ в Кабул, чтобы провести там эвакуационную операцию. В ЦРУ, как сообщала газета, отказались предоставить комментарии, однако предполагалось, что на встрече поднималась тема продления сроков вывоза американских граждан из Афганистана.

Ранее сообщалось, что неизвестные захватили и угнали в Иран украинский самолет, который прибыл в Кабул для эвакуации граждан Украины. Позже спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что данные о якобы захваченном в Кабуле украинском самолете не соответствуют действительности.

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