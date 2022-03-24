Отказ от резолюции РФ позволит Киеву далее использовать людей как живой щит – Небензя

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Отказ Совета безопасности Организации Объединенных Наций ООН принять гуманитарную резолюцию России позволит Киеву и дальше использовать людей в качестве живого щита. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН сообщил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.
"Киев будет продолжать использовать гражданское население в качестве живого щита и, вопреки международному гуманитарному праву, размещать тяжелые виды вооружений у больниц, детских садов", – передает РИА Новости слова постпреда.
До этого Небензя заявил, что голосование Совет безопасности Организации Объединенных Наций ООН по Украине вывело на чистую воду тех, кому важнее политизация. По его словам, Россия сожалеет, что Совет Безопасности не смог принять резолюцию, которая бы способствовала решению гуманитарных вопросов.
Как сообщалось ранее, что Совет безопасности Организации Объединенных Наций не принял проект резолюции России по Украине, призывающей к прекращению огня для эвакуации мирных граждан, достигнутому на основе переговоров. Таким образом, "за" проголосовали Россия и Китай, а воздержались 13 остальных членов СБ ООН.
Кроме того, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россию невозможно лишить членства в Совете безопасности ООН. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала идею о лишении России членства в ООН маргинальной. По ее словам, этот сценарий нельзя осуществить.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик оценил заявление украинского постпреда при организации Сергея Кислицы, который выразил сомнение в праве России быть членом Совета безопасности. Он заявил, что всем отчетливо видно, кто сейчас является членами Совбеза.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Создание миротворческий миссии на Украине возможно только в случае одобрение Совбезом ООН
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