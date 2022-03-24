Россия надеется, что СБ ООН сделает все для решения гуманитарных проблем Украины – Небензя

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Голосование Совет безопасности Организации Объединенных Наций ООН по Украине вывело на чистую воду тех, кому важнее политизация. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН сообщил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

По его словам, Россия сожалеет, что Совет Безопасности не смог принять резолюцию, которая бы способствовала решению гуманитарных вопросов.

"Тем не менее рассчитываем на то, что мы и те члены международного сообщества, которые искренне в этом заинтересованы, будут делать все возможное, чтобы облегчить гуманитарную ситуацию на Украине и страдания гражданского населения", – передает ТАСС слова Небензя.

Кроме того, постпред РФ при ООН подчеркнул, что Россия не нуждается в применении химического или биологического оружия на Украине. В свою очередь, обвинения в адрес РФ в возможном его применении являются невообразимыми и недостойными.

Ранее сообщалось, что Совет безопасности Организации Объединенных Наций не принял проект резолюции России по Украине, призывающей к прекращению огня для эвакуации мирных граждан, достигнутому на основе переговоров. Таким образом, "за" проголосовали Россия и Китай, а воздержались 13 остальных членов СБ ООН.

Кроме того, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россию невозможно лишить членства в Совете безопасности ООН. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала идею о лишении России членства в ООН маргинальной. По ее словам, этот сценарий нельзя осуществить.

До этого официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик оценил заявление украинского постпреда при организации Сергея Кислицы, который выразил сомнение в праве России быть членом Совета безопасности. Он заявил, что всем отчетливо видно, кто сейчас является членами Совбеза.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

