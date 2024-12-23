23 декабря, 23:20Политика
Президент Польши Дуда поддержал идею повторных выборов в Грузии
Фото: ТАСС/EPA/JAREK PRASZKIEWICZ
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что лучшим выходом для Грузии является проведение повторных выборов. Об этом он написал в соцсети X.
"Новые выборы в соответствии с рекомендациями ОБСЕ являются выходом из нынешнего кризиса", – высказался Дуда.
Польский лидер выразил свое мнение после телефонного разговора с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
Выборы прошли в Грузии в субботу, 14 декабря. ЦИК признал их состоявшимися после того, как участие в голосовании приняли более половины от общего числа членов коллегии выборщиков. В результате новым главой государства станет Михаил Кавелашвили.
При этом накануне президентских выборов Зурабишвили подчеркнула, что не собирается покидать Президентский дворец после истечения срока полномочий 29 декабря.
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