Президент Польши Дуда поддержал идею повторных выборов в Грузии

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что лучшим выходом для Грузии является проведение повторных выборов. Об этом он написал в соцсети X.

"Новые выборы в соответствии с рекомендациями ОБСЕ являются выходом из нынешнего кризиса", – высказался Дуда.

Польский лидер выразил свое мнение после телефонного разговора с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Выборы прошли в Грузии в субботу, 14 декабря. ЦИК признал их состоявшимися после того, как участие в голосовании приняли более половины от общего числа членов коллегии выборщиков. В результате новым главой государства станет Михаил Кавелашвили.

При этом накануне президентских выборов Зурабишвили подчеркнула, что не собирается покидать Президентский дворец после истечения срока полномочий 29 декабря.



