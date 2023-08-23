14:49Политика
Кандидат в мэры Москвы от КПРФ обсудил с жителями Выхина-Жулебина строительство ФОК
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Председатель комиссии Мосгордумы по науке и промышленности, кандидат на пост мэра столицы от КПРФ Леонид Зюганов встретился с активистами района Выхино-Жулебино и представителями местных органов власти по поводу строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.
"Мы провели несколько круглых столов, больших встреч с жителями, наконец-то лед тронулся, сегодня вот приехали департамент спорта, префектура. Наконец-то нашли участок земли, в принципе эту землю уже оформили и выделили", – сказал в ходе встречи Зюганов, напомнив, что местные жители просят построит им ФОК еще с 2010 года.
По его словам, сейчас идет подготовка проекта спорткомплекса. В ближайшее время по этому вопросу пройдет встреча с горожанами, чтобы все их пожелания были учтены. Начать строительство планируется в 2024 году, а ввести объект в эксплуатацию могут уже к 2025 году, отметил Зюганов.
В пресс-службе кандидата на пост столичного мэра указали, что сегодня в Выхине-Жулебине проживают 240 тысяч человек. В районе не хватает спортивных объектов: например, в соседнем Новокосино ситуация лучше, хотя жителей там вдвое меньше.
Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.
В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.
Дебаты кандидатов на должность мэра столицы прошли на телеканале Москва 24
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