Тестовое голосование перед выборами пройдет в Москве 25 августа

Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов

Тестовое голосование в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) перед выборами пройдет в Москве 25 августа, рассказал на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами руководитель штаба Вадим Ковалев.

Ковалев напомнил, что целью тестового онлайн-голосования является не только выявление настроения жителей столицы. Он подчеркнул важность выборов, которые пройдут с 8 по 10 сентября. Голосование должно пройти безукоризненно, заявил руководитель штаба.

"Напомню, что мы тест этот проведем 25 августа", – подчеркнул Ковалев.

Он также заявил об утвержденном вопросе для тестового голосования: "Какое мероприятие для жителей вы бы выбрали на День города?".

"Варианты ответов: бесплатная городская парковка, пешеходная зона на одной из улиц в границе Бульварного кольца, бесплатные городские аттракционы для детей дошкольного и школьного возраста в парках города и бесплатное посещение городских музеев", – добавил руководитель штаба.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



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