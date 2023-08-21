Кандидат в мэры Москвы Гусев представил свою предвыборную программу

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Кандидат в мэры Москвы от партии "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев презентовал свою предвыборную программу. Для ее разработки он провел встречи с жителями 146 районов столицы.

Он уточнил, что программу начали создавать и реализовывать на муниципальных выборах в Москве в 2022 году, ее продолжают разрабатывать и осуществляют в данный момент. Также с этой программой фракция пойдет на выборы в Московскую городскую думу в следующем году, она же станет частью большой партийной программы на выборах в Госдуму в 2026 году.

"Это часть нашей большой программы: 146 московских районов – 146 московских проблем", – добавил кандидат.

В рамках программы он предложил меры по развитию инфраструктуры и безопасности города, поддержке столичных многодетных семей, помощи пенсионерам и бойцам СВО, малому бизнесу и другое. Участие в презентации приняли депутаты ГД и Московской думы, эксперты, представители Общественного штаба москвичей и общественники.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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