Более 8 тыс граждан присоединились к корпусу наблюдателей Общественной палаты Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 8 тысяч человек присоединились к корпусу наблюдателей Общественной палаты Москвы, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

По его словам, больше половины из них уже прошли обучение.

"У нас подтвердилась такая наша гипотеза, что те наши коллеги, кто работал с нами уже не в одном избирательном цикле, будут активно присоединяться к корпусу наблюдателей", – заявил он.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

МГИК утвердил порядок проведения голосования на выборах 8–10 сентября