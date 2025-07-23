Пашинян призвал принять упрощенный устав Армянской церкви

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В Армении могут принять упрощенный устав Армянской апостольской церкви, чтобы сместить с поста действующего католикоса Гарегина II (Критдж Нерсисян) и избрать нового. Соответствующую инициативу предложил премьер-министр республики Никол Пашинян в Facebook (принадлежат Meta, деятельность компании запрещена и признана экстремистской в России), сообщает газета "Известия".

Пашинян обратил внимание, что выборы нового католикоса не пройдут в стране до момента утверждения документа, написанного на основе "Армянского устава" и на современном армянском языке. При этом, уточнил премьер, положение необходимо сделать кратким и понятным для каждого.

Он также отметил, что в настоящее время не существует ни одного варианта устава на современном армянском языке, а документ включает в себя тысячи канонов, которые складывались на протяжении 17 веков.

"После утверждения устава должны состояться выборы католикоса всех армян, в ходе которых будет проверена благочестивость всех кандидатов", – добавил политик.

В конце мая Пашинян и его супруга Анна Акопян опубликовали в соцсетях посты, которые оскорбили представителей Армянской церкви. В ответ оппозиция раскритиковала премьера, а некоторые общественно-политические деятели призвали отлучить его и Акопян от церкви.

Позднее в Армении задержали архиепископов церкви Вазгена Галстаняна и Геворга Аджапахяна. Им предъявили обвинения в попытке и призывах к свержению правительства.

После этого Пашинян заявил о намерении возглавить движение против нынешнего руководства церкви, во главе которой, по его словам, стоит антихристовая, антинациональная и антигосударственная группа.

В ответ на это Гарегин II назвал антигосударственными действия офиса премьер-министра против церкви. Он подчеркнул, что решения властей подвергают риску независимость страны и единство народа, а также наносят удар по репутации Армении и церкви.