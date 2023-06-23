Чернышов от ЛДПР подал документы для участия в выборах мэра Москвы

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Зампредседателя Госдумы, член ЛДПР Борис Чернышов подал документы в Мосгоризбирком (МГИК) для регистрации в качестве кандидата на предстоящих выборах мэра Москвы. Об этом сообщает "Интерфакс".

ЛДПР выдвинула Чернышова в качестве своего кандидата 21 июня. В ходе тайного голосования за него проголосовали 57 из 58 присутствовавших делегатов.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Выбор трехдневного формата голосования Мосгоризбирком объяснил тем, что тот хорошо себя зарекомендовал во время пандемии коронавируса.

Кандидатом от партии "Единая Россия" был выдвинут Сергей Собянин. Он подал документы в МГИК 12 июня. Их приняла лично председатель комиссии Ольга Кириллова.

Партия "Новые люди", в свою очередь, выдвинула в качестве кандидата вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, "Справедливая Россия – За правду" – замглавы партийной фракции в Госдуме Дмитрия Гусева.



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