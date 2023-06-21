ЛДПР выдвинула вице-спикера Госдумы Чернышова кандидатом в мэры Москвы

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Столичное отделение партии ЛДПР выдвинуло вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова в кандидаты от фракции на выборы мэра Москвы. Такое решение было утверждено на внеочередном собрании отделения.

"По результатам тайного голосования кандидатура Чернышова набрала достаточное количество голосов и выдвинута кандидатом в мэры Москвы", – цитирует председателя счетной комиссии Егора Анисимова телеграм-канал фракции в ГД.

В конференции приняли участие 58 делегатов, 57 из которых отдали свой голос за Чернышова. Кандидат пообещал в случае избрания градоначальником стать беспрецедентно открытым для всех москвичей.

Мосгоризбирком утвердил организацию выборов мэра Москвы с 8 по 10 сентября. Трехдневный период голосования удачно зарекомендовал себя во время пандемии COVID-19, считают в комиссии.

Фракция "Новые люди" выдвинула на выборы столичного мэра кандидатуру вице-спикера ГД Владислава Даванкова. В свою очередь, "Единая Россия" выдвинула Сергея Собянина. Он уже представил документы на регистрацию в МГИК.

Еще одним кандидатом в мэры Москвы стал Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду". По его словам, столице следует создать работающую систему общественной безопасности. Вместе с этим он выступил за установку камер видеонаблюдения "в каждом дворе".

Партии начали активную подготовку к выборам мэра Москвы