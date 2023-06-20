Партия "Справедливая Россия – За правду" выдвинула кандидата на выборы мэра Москвы

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Партия "Справедливая Россия – За правду" выдвинула Дмитрия Гусева в качестве кандидата в мэры Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Работай на благо москвичей, и все у тебя получится. Я нисколько не сомневаюсь, что те задачи, о которых ты сказал, они выполнимы", – сказал в ходе внеочередной партийной конференции лидер партии Сергей Миронов.

По мнению Гусева, Москве необходима "работающая система общественной безопасности". Он объяснил, что так москвичи научатся действовать в экстренных ситуациях.

Кроме того, кандидат от "Справедливой России – За правду" выступил за установку камер видеонаблюдения "в каждом дворе". Как подчеркнул Гусев, сейчас их явно недостаточно.

Мосгоризбирком назначил проведение выборов мэра Москвы в трехдневный период, с 8 по 10 сентября. В комиссии считают, что практика трехдневного периода голосования хорошо зарекомендовала себя во время пандемии коронавируса.

Партия "Новые люди" выдвинула на выборы мэра Москвы кандидатуру вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. "Единая Россия", в свою очередь, выдвинула в качестве кандидата Сергея Собянина. Он уже подал документы на регистрацию кандидатуры в МГИК.

Партии начали активную подготовку к выборам мэра Москвы