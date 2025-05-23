МВД Грузии заявило о запрете на вывоз машин в третьи страны для граждан РФ

Фото: 123RF/butenkow

Агентство обслуживания МВД Грузии сообщило, что запрещает россиянам и белорусам вывозить машины из республики в третьи страны. Информацию, поступившую от ведомства, передает ТАСС.

Грузинские СМИ ранее писали, что с 15 мая страна вводит запрет на вывоз из республики легковых автомобилей и спецтехники для граждан России и Белоруссии.

В заявлении МВД сказано, что Грузия соблюдает ограничительные меры, которые были введены США, Великобританией и Евросоюзом (ЕС) против России. В связи с этим запрет на вывоз автомобилей в третьи страны, который указан в 11-м пакете санкций, уже действует в республике.

В 2023 году Еврокомиссия заявила, что в рамках антироссийских санкций запрещает въезд в страны ЕС автомобилей, которые были зарегистрированы в РФ. Также под запрет подпадают и личные вещи граждан РФ.

Эти меры начали действовать, например, в странах Прибалтики. Запреты на въезд автомобилей с российскими номерами ввели власти Литвы, Латвии, Эстонии и многие другие европейские государства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл данные меры абсурдными. По его мнению, запрет на въезд автомобилей с российскими номерами в страны ЕС делает еще более плачевными взаимоотношения Москвы с государствами Европы.

