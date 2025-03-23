МИД РФ назвал пожизненный приговор россиянину Тордену предвзятым

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Москва считает, что пожизненный приговор, вынесенный россиянину Тордену в Финляндии, является предвзятым и политически мотивированным. Такую позицию в беседе с РИА Новости выразили представители МИД России.

По мнению сотрудников ведомства, вынесенный россиянину вердикт в полной мере отражает "активное и безоговорочное участие" властей Финляндии в гибридной войне против России, которую развязал коллективный Запад.

Окружной суд Хельсинки 14 марта приговорил россиянина Воислава Тордена к пожизненному заключению за совершение военных преступлений при отягчающих обстоятельствах на Украине в 2014–2015 годах. С него сняли только одно обвинение.

Торден был задержан по запросу властей Украины в Финляндии в августе 2023 года. Он якобы являлся одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", которая могла быть связана с ЧВК "Вагнер". Украинские власти запросили его экстрадицию.

В декабре прошлого года суд в Финляндии заключил россиянина под стражу и отправил в тюрьму города Вантаа. Сам Торден свою вину не признал.

