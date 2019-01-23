Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:31

Москва настаивает на обязательном исполнении ДРСМД – Рябков

политика

12:31

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Россия будет считать условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) обязательными для выполнения даже после 2 февраля – даты выхода США из договора.

"В силу отсутствия в действительности каких-либо нарушений ДРСМД с нашей стороны обозначенное Вашингтоном соответствующее обоснование для приостановки действия договора не состоятельно, а само это решение ничтожно с правовой точки зрения", – цитирует РИА Новости заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

Ранее заместитель американского госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что ДРСМД можно сохранить только в том случае, если Россия уничтожит крылатую ракету наземного базирования 9М729.

Договор был подписан между США и СССР в декабре 1987 года. Он действует бессрочно. США обвиняют Россию в нарушении положений договора с 2014 года. Процесс выхода из Договора Соединенные штаты Америки планируют начать 2 февраля. Процесс выхода США из договора займет полгода. При этом дверь для диалога двух стран по стратегической стабильности по-прежнему остается открытой, указывают американские дипломаты.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что позиция американской стороны "застыла в своей бескомпромиссности и безаппеляционности требований к России".

В американской прессе утверждается, на российской крылатой ракете 9М729 установлена инерциальная система управления с допплеровскими датчиками угла сноса с коррекцией по данным спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС. На конечном этапе наведения используется активная помехозащищенная радиолокационная головка самонаведения.

политика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика