Москва настаивает на обязательном исполнении ДРСМД – Рябков

Россия будет считать условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) обязательными для выполнения даже после 2 февраля – даты выхода США из договора.
"В силу отсутствия в действительности каких-либо нарушений ДРСМД с нашей стороны обозначенное Вашингтоном соответствующее обоснование для приостановки действия договора не состоятельно, а само это решение ничтожно с правовой точки зрения", – цитирует РИА Новости заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.
Ранее заместитель американского госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что ДРСМД можно сохранить только в том случае, если Россия уничтожит крылатую ракету наземного базирования 9М729.
Договор был подписан между США и СССР в декабре 1987 года. Он действует бессрочно. США обвиняют Россию в нарушении положений договора с 2014 года. Процесс выхода из Договора Соединенные штаты Америки планируют начать 2 февраля. Процесс выхода США из договора займет полгода. При этом дверь для диалога двух стран по стратегической стабильности по-прежнему остается открытой, указывают американские дипломаты.
В американской прессе утверждается, на российской крылатой ракете 9М729 установлена инерциальная система управления с допплеровскими датчиками угла сноса с коррекцией по данным спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС. На конечном этапе наведения используется активная помехозащищенная радиолокационная головка самонаведения.
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