Киев сгруппировал серьезные силы на севере ДНР – Пушилин

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Киев сгруппировал серьезные силы на севере Донецкой Народной Республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он не исключил, что в ближайшее время ВСУ могут предпринять попытку контрнаступления.

"Ситуация на севере республики крайне сложная. Поступают тревожные сигналы. <...> Союзные силы делают все возможное. Держу руку на пульсе, там, где это возможно, включаюсь в процесс", – сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что подразделения Народных милиций Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке Вооруженных сил России освободили населенный пункт Жованка в Артемовском районе ДНР.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В понедельник стало известно, что в период с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР пройдут референдумы о вхождении республик в состав Российской Федерации. Позже об аналогичных референдумах объявили главы ВГА Запорожской и Херсонской областей.