СК РФ начал расследование после обстрела рынка в центре Донецка

21:04
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Следственный комитет РФ устанавливает солдат ВСУ, обстрелявших рынок в Ворошиловском районе Донецка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ, в отношении военнослужащих [ВСУ]", – говорится в сообщении.
В частности, уголовные дела возбуждены в отношении Александра Зиневича и Николая Переступняка из 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ, Алексея Майстренко и А. Голенко из 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова и Геннадия Бойко из 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.
По данным следователей, указанные лица отдавали приказы и обстреливали объекты в Донецке, Горловке, Макеевке, Валерьяновке и Макаровке 21 сентября. Кроме того, 22 сентября неустановленные украинские солдаты нанесли удар по Центральному рынку
в Донецке, что привело к гибели шести человек.
Обстрел крытого рынка в Ворошиловском районе Донецка был произведен ранее в четверг. Как отмечал мэр города, в результате атаки ВСУ несколько человек погибли, также есть раненые.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра шесть раз
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: