СК РФ начал расследование после обстрела рынка в центре Донецка

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Следственный комитет РФ устанавливает солдат ВСУ, обстрелявших рынок в Ворошиловском районе Донецка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ, в отношении военнослужащих [ВСУ]", – говорится в сообщении.

В частности, уголовные дела возбуждены в отношении Александра Зиневича и Николая Переступняка из 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ, Алексея Майстренко и А. Голенко из 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова и Геннадия Бойко из 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

По данным следователей, указанные лица отдавали приказы и обстреливали объекты в Донецке, Горловке, Макеевке, Валерьяновке и Макаровке 21 сентября. Кроме того, 22 сентября неустановленные украинские солдаты нанесли удар по Центральному рынку

в Донецке, что привело к гибели шести человек.

Обстрел крытого рынка в Ворошиловском районе Донецка был произведен ранее в четверг. Как отмечал мэр города, в результате атаки ВСУ несколько человек погибли, также есть раненые.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

