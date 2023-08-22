На тестовом электронном голосовании москвичи выберут мероприятие ко Дню города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Москвичи в ходе тестового электронного голосования определят, какие мероприятия они выбрали бы на День города.

"Жителям всех районов зададут один и тот же вопрос. Москвичи также смогут принять участие в тестовом голосовании на избирательных участках", – говорится в сообщении.

Тестирование состоится 25 августа с 08:00 до 14:00. Чтобы присоединиться к голосованию, следует в этот день найти ссылку на специальной странице.

Отмечается, что тестирование является традиционной процедурой. В ходе нее горожане смогут изучить нововведения, а организаторы – убедиться в корректной работе всех систем.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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