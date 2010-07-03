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09:38

В Грузии расстроились из-за приостановки туристического потока из России

политика за рубежом происшествия

09:38

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Татьяна Тимирханова

Жители Грузии, которые работают в сфере туризма, расстроены решением властей России о приостановке полетов в страну, передает РИА Новости.

"Россияне часто приезжают. Я не могу дать вам информацию о точном числе россиян, которые сейчас поселились в нашем отеле, но их достаточно", – рассказал агентству сотрудник одного из отелей Тбилиси.

При этом грузинский департамент туризма уверяет, что поездки в страну безопасны, передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение ведомства.

"Поездки в Грузию остаются безопасными, несмотря на сообщения в средствах массовой информации о недавних демонстрациях. Правительство Грузии принимает меры предосторожности для обеспечения безопасности путешественников в Тбилиси и по всей стране", – говорится в сообщении департамента.

Уточняется, что все туристические направления и достопримечательности открыты, а туристическая инфраструктура и транспорт работают без перебоев.

Ранее сообщалось, "Аэрофлот" полностью прекращает выполнение рейсов в Грузию с 8 июля.

Российским авиакомпаниям запретили полеты в Грузию

Компания прекращает выполнять рейсы в/из Тбилиси, частота которых в летнем расписании полетов составляет 14 в неделю.

В пятницу вечером Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять пассажирские перевозки из России в Грузию.

Правительству поручено принять меры по возвращению россиян, временно находящихся на территории Грузии, и их багажа.

МИД РФ поручено обеспечить координацию действий с властями Грузии при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности граждан РФ и их возвращением в Россию.

Ранее Дмитрий Медведев назвал крайне непрофессиональным заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.

Глава кабмина также предупредил, что при нарастании антироссийских настроений Москва ограничит турпоток. "И тогда реальные проблемы будут уже в экономике Грузии", – подчеркнул он.

Акции протеста в Грузии начались после Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, прошедшей 20 июня в Тбилиси. В ней принял участие депутат Госдумы, президент МАП Сергей Гаврилов, который сидел в кресле главы парламента.

Как объяснил сам Гаврилов, в кресло спикера его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий". Эта ситуация вызвала критику со стороны представителей оппозиции.

Митингующие штурмовали здание парламента и потребовали отставки главы парламента Ираклия Кобахидзе, который позже ушел со своего поста.

Полиция разгоняла протестующих с помощью слезоточивого газа и водометов.

Путин запретил авиакомпаниям летать в Грузию


В МИД РФ рекомендовали россиянам в интересах их собственной безопасности воздерживаться от поездок в эту страну.

Ростуризм дал рекомендации российским туроператорам и турагентствам приостановить продажу туров в Грузию до нормализации ситуации в стране.

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