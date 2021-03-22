В Великобритании назвали Россию непредсказуемым и искусным игроком

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В министерстве обороны Великобритании назвали Россию самой серьезной военной и ядерной угрозой для безопасности Европы. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Модернизация российских вооруженных сил, возможность интеграции всех мощностей государства и страсть к риску делает Россию искусным и непредсказуемым игроком", – отметили в британском оборонном ведомстве.

Там добавили, что Россия имеет возможность наносить точные удары, что лишает Великобританию и союзников свободы действий.

"Таким образом, Россия может представлять значительную угрозу способности Великобритании поддерживать силы и защищать интересы в Европе, Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке", – говорится в сообщении.

Ранее британские власти объявили о своей готовности продолжать оказывать поддержку странам Восточной Европы, в том числе Украине, в противостоянии угрозам, которые исходят от России. Уточняется, что Лондон сделает все, чтобы привлечь РФ к ответственности за нарушение норм международного права.

