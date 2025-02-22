Daily Telegraph: Лондон скоро объявит о новых санкциях против Москвы

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Правительство Великобритании объявит 24 февраля о новом пакете военной помощи для Украины и дополнительных санкциях против России. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

"Мы всегда заявляли о том, что хотим помочь Украине занять наиболее сильную позицию, будь то позиция для начала переговоров или продолжения боевых действий", – сообщил изданию источник в британском правительстве.

Он уточнил, что пока не знает, о каком из этих вариантов пойдет речь, однако Лондон считает, что "было бы правильно продолжать помогать Украине".

О разработке Евросоюзом 16-го пакета антироссийских санкций стало известно в середине декабря прошлого года. Эту информацию подтвердили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По данным СМИ, в 16-й пакет санкций войдет запрет на продажу игровых приставок, джойстиков и контроллеров для авиасимуляторов. В ЕС считают, что российские военные используют игровые устройства для управления БПЛА. Об этом также говорила представитель Евродипломатии Кая Каллас.

Кроме того, в список войдут поставки отдельных химикатов и ограничения на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Под санкции подпадут и десятки банков, которым запретят доступ к SWIFT, транзакции с рядом портов и аэропортов.

