Британия ввела санкции против пяти российских банков и трех физлиц

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Власти Великобритании ввели санкции в отношении пяти российских банков и трех физических лиц, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.
"Мы вводим санкции против трех очень высокопоставленных лиц – Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Любые активы, которые у них есть в Великобритании, будут заморожены, им будет запрещен въезд сюда, мы запретим всем британским компаниям и лицам вести с ними дела", – приводит слова Джонсона ТАСС.
По его словам, санкции также вводятся против банка "Россия", Промсвязьбанка, Индустриального сберегательного банка, Генбанка и Черноморского банка развития.
Ранее Джонсон пригрозил России жесткими санкциями из-за признания Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, дополнительные меры могут последовать в случае полномасштабного "вторжения" России на Украину.
После подписания Путиным соответствующих указов о планах ввести санкции против России заявили Канада, США, Великобритания и Евросоюз. Признание независимости Россией ДНР и ЛНР осудила и президент Грузии Саломе Зурабишвили.
В связи с признанием Россией независимости ЛНР и ДНР президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. Он отметил, что соответствующий запрос ему направило министерство иностранных дел страны.
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