У ЕС пока нет решений по возможным санкциям против Азербайджана

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У Евросоюза пока нет решений по возможным санкциям против Азербайджана на фоне ситуации в Нагорном Карабахе, сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на пресс-конференции в Брюсселе, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, в настоящее время страны – члены Европейского союза оценивают ситуацию.

Ранее депутаты Европарламента призвали ЕС ввести санкции против Баку в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе.

По словам французского депутата и главы подкомитета по обороне ЕП Натали Луазо, более 60 европейских депутатов поддержали ее запрос, направленный на введение санкций против режима Ильхама Алиева за его нападение на армянское население Нагорного Карабаха.

В запросе говорится, что депутаты призывают Евросоюз предпринять активные действия, чтобы не допустить этнической чистки и новой войны.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

Позже экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил о начале массированного арт-обстрела в регионе. В результате боевых действий в непризнанной республике погибли около 200 человек погибли, более 400 ранены. Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян уточнил, что число раненых среди мирного населения превышает 40 человек, в том числе 13 детей. Также подтверждено 10 погибших среди мирного населения, в числе которых пять детей.

Кроме того, в результате обстрела из стрелкового оружия погибла группа российских миротворцев. Обстрел произошел 20 сентября, когда военные РФ возвращались с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг.

Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев извинился перед Владимиром Путиным за гибель российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Он выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших, а также пообещал, что будет проведено тщательное расследование произошедшего.

Власти Нагорного Карабаха были вынуждены прекратить огонь и сложить оружие. При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей властей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. На ней обсуждались вопросы, поставленные Баку, о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха. Переговоры проходили за закрытыми дверями.

Военные РФ в контакте с армянской и азербайджанской сторонами – Песков