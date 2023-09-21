Пашинян заявил, что для будущего развития Армении нужна свободная от конфликтов обстановка

Фото: ТАСС/Илья Питалев

Для дальнейшего развития Армении необходима свободная от конфликтов обстановка, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. Он обратился к гражданам в День независимости республики. Соответствующее послание появилось на официальном сайте правительства страны.

Он обратил внимание на то, что сейчас у Армении трудные времена и ее народ должен пройти этот "путь испытаний" во имя независимости и счастья будущих поколений. Пашинян считает, что республика должна стать такой, чтобы ее граждане могли свободно самовыражаться и благополучно выстраивать свою жизнь посредством созидательного труда.

Кроме того, премьер-министр отметил, что у Армении есть для этого благодатная почва: развитая демократия, свобода деятельности, равенство граждан и многое другое.

"Для того чтобы эти условия были полноценными, необходим мир, то есть свободная от конфликтов обстановка. Мир является фактором, который обеспечивает и гарантирует безопасность, а также независимость и суверенитет", – подчеркнул он.

По мнению Пашиняна, именно в нынешних непростых условиях следует говорить о мире и понимать его ценность. Он также сделал акцент на том, что понятие "прекращение огня" не является миром. Премьер-министр объяснил, что в рамках настоящего мира нет конфликтов между странами и этносами.

Армения должна прийти к этому, несмотря на все потрясения, добавил Пашинян. Напрямую в его обращении не было слов о ситуации в Нагорном Карабахе.

Политик напомнил о референдуме по независимости Армении, который состоялся в сентябре 1991 года. По его словам, достаточно легко было принять это решение, а вот завоевать и укрепить независимость – гораздо сложнее.

"Пережитые нами в последние годы страдания и испытания являются неотъемлемой частью борьбы за независимость и суверенитет Республики Армения", – подчеркнул он.

Пашинян отметил, что его часто подвергают критике за то, что он предпочитает опираться на Алма-Атинскую декларацию 1991 года. Однако, по его мнению, этот документ и связанные с ним акты являлись определяющими при формировании независимости Армении и ее главных принципов.

Призывы отказаться от политики, основанной на этом документе, – это призывы отказаться от независимости, резюмировал премьер.

19 сентября Азербайджан начал локальные "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Свои действия Баку объяснил необходимостью восстановления конституционного строя в регионе.

По последней информации, в результате боевых действий погибли не менее 32 человек, в том числе дети. Еще более 200 получили травмы.

Власти Нагорного Карабаха были вынуждены прекратить огонь и сложить оружие. При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.

После этого жители Еревана начали приходить на площадь Армении, требуя отставки Пашиняна, которого они обвинили в "сдаче Нагорного Карабаха".



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