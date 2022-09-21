Байден усмотрел в словах Путина угрозу нарушения режима нераспространения ядерного оружия

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Заявление Владимира Путина о том, что Россия готова использовать любые средства для защиты своей территориальной целостности, следует понимать как угрозу нарушения режима нераспространения ядерного оружия в адрес Европы, заявил президент США Джо Байден. Об этом сообщает ТАСС.

"Только сегодня президент Путин выступил с откровенными угрозами применения ядерного оружия в адрес Европы и безрассудным пренебрежением обязанностями режима нераспространения", – сказал Байден, выступая на 77-й сессии Генассамблеи ООН.

Он отметил, что Россия, которая является постоянным членом Совбеза ООН, вторглась на территорию соседнего суверенного государства, попытавшись стереть его с карты и нарушив таким образом основные положения Устава ООН.

"Сейчас Россия призывает все больше военнослужащих вступить в бой, а Кремль организует фиктивный референдум, чтобы попытаться аннексировать часть Украины – чрезвычайно серьезное нарушение Устава ООН", – сказал глава Белого дома.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

