Нетаньяху решил направить делегацию на переговоры по Газе 25 июля

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился 25 июля направить делегацию от страны для продолжения переговоров по сделке по Газе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы правительства.

Ранее Нетаньяху заявил, что фаза интенсивных военных действий в секторе Газа приближается к завершению. Скоро закончится ликвидации террористической армии ХАМАС, продолжатся удары по ее остаткам, заверил премьер.

До этого Совбез ООН принял проект резолюции Соединенных Штатов с поэтапным планом прекращения огня в Газе. За документ проголосовали 14 стран. Россия от голосования воздержалась.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября. Поводом для этого послужил обстрел со стороны сектора Газа, в ходе которого по территории Израиля выпустили ракеты. В качестве ответных мер силы ЦАХАЛ начали операцию "Железные мечи".