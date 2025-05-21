ТАСС: взрывы прогремели в Киеве и еще нескольких городах Украины

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Несколько взрывов прозвучало в Киеве и еще нескольких городах Украины в ночь на 21 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Звуки взрывов также были слышны в Сумах, Харькове и городе Канев Черкасской области. Подробности случившегося местные власти пока не приводили.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат только в Сумской и Харьковской областях страны.

Ранее сообщалось, что ударом расчета оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" российские военные уничтожили до 70 украинских солдат в лагере подготовки 1-й бригады спецназа в Сумской области.

Власти Сумской области Украины объявили срочную эвакуацию людей из 202 населенных пунктов региона. Более 60% жителей этих территорий уже покинули свои дома.