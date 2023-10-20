20 октября, 16:42Политика
Посол Израиля в РФ заявил, что его страна не будет подавать воду на север сектора Газа
Фото: 123RF/vrej
Израиль не планирует подавать воду на север сектора Газа. Об этом рассказал посол еврейского государства в РФ Александр Бен Цви.
"На севере, так как оттуда люди уходят, мы туда подавать воду не будем", – приводит ТАСС его слова.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".
8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение включает в себя в том числе начало крупных военных операций.
Глава израильского оборонного ведомства Йоав Галант поручил обеспечить полную блокаду сектора Газа. По его словам, было принято решение о перекрытии газа, электричества и прекращении поставок продовольствия.
15 октября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Израиль передал информацию американской администрации о возобновлении водоснабжения на юге сектора Газа.
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