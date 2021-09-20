Итоги голосования отменили на трех участках в Крыму, Калмыкии и Петербурге

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила об отмене результатов голосования на трех участках в Крыму, Калмыкии и Санкт-Петербурге.

"По информации, которая к этому времени к нам подошла, в трех субъектах РФ – это Крым, Калмыкия и город Санкт-Петербург – на сей момент отменены итоги голосования на трех избирательных участках в связи допущенными многочисленными нарушениями процедуры голосования", – приводит ТАСС слова Памфиловой.

Она также отметила, что комиссия имеет основания для отмены итогов голосования на 6–7 избирательных участках в Санкт-Петербурге.

"Я жду, когда у нас Санкт-Петербург оперативно проявит себя, наконец, в положительном плане и отменит (результаты выборов. – Прим. ред.). Минимум на одном участке придется возбуждать уголовное дело правоохранительным органам", – отметила Памфилова.

Глава Центризбиркома призвала регионы не подводить окончательные итоги выборов до рассмотрения всех жалоб о возможных нарушениях. В случае их обнаружения она настоятельно попросила отменять результаты по участкам.

Тем временем Памфилова обратила внимание на то, что в целом нарушений на выборах стало меньше, на каждое из них ЦИК оперативно реагирует.

Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвовали 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов предложил всем желающим перепроверить корректность учета голосов. Он отметил, что любой человек может расшифровать транзакции с помощью ключа, который выложили в обзервере.

