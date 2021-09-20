Эксперт отметил очень высокую явку на выборах в Москве благодаря ДЭГ

15:26
Фото: Аркадий Велюров
Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский отметил очень высокую явку на выборах в столице благодаря дистанционному онлайн-голосованию (ДЭГ).
"Что являлось спецификой московского голосования в этот раз – это новеллы избирательного законодательства: трехдневное голосование и использование ДЭГ" – отметил эксперт.
По его словам, явка для столицы около 50% на сегодняшний день очень высокая.
"То есть в Москве такой не было, это означает, что к избирательным урнам, цифровым или материальным, пришли люди, которые в обычное время, скорее всего, до избирательной урны не доходили", – объяснил Потуремский.
Выборы в Госдуму проходили в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.
В выборах участвовали 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.
В Москве прошел итоговый розыгрыш квартир среди участников ДЭГ
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