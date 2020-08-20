ЕС не хотел бы, чтобы в Белоруссии повторился украинский сценарий – Макрон

21:42
Фото: ТАСС/Zuma/Thibault Savary
Эммануэль Макрон сообщил, что Белоруссии надо самостоятельно организовать диалог с участием власти, оппозиции, а также гражданского общества. Об этом президент Франции рассказал после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает ТАСС.
"Мы хотим, чтобы белорусы смогли сами организовать этот диалог, но Евросоюз готов сопровождать этот процесс, если Белоруссия согласится на его посредничество", – обращает внимание Макрон.
Кроме того, французский глава подчеркивает, Евросоюз не хотел бы, что на территории Белоруссии повторился украинский сценарий. По словам Макрона, ЕС интересен демократический переходный период и организация выборов.
Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. 14 августа ЦИК страны озвучила итоговые результаты выборов, по которым Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.
После президентских выборов в Белоруссии прошли акции протеста. 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на митинге собрались несколько десятков тысяч человек. В этот же день состоялся митинг сторонников Лукашенко.
Кроме того, уголовное дело по статье "Захват власти" возбудили в Белоруссии. Отмечается, что за данную статью предусмотрено до 5 лет колонии.
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