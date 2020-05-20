В Совфеде опровергли применение карательных мер к главврачам из-за невыплат медикам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Генпрокуратура не планирует применять карательные меры к главным врачам из-за невыплат денег медикам за работу с коронавирусными больными. Об этом на заседании верхней палаты парламента заявила ее председатель Валентина Матвиенко.
"Генеральный прокурор подтвердил, что никаких карательных и иных мер предприниматься не будет, а именно действия прокуратуры будут направлены на предупреждение, профилактику, оказание содействия и обеспечения своевременной выплаты медикам в соответствии с поручением президента", – цитирует ее Агентство "Москва".
Член комитета Совфеда по социальной политике Сергей Леонов рассказал, что в регионах началось возбуждение дел в отношении главных врачей из-за невыплат средств медработникам. Следователи начали проверять больницы, отметил он.
"Мое мнение в данной ситуации: я хотел бы защитить главных врачей и медицинских работников, им сейчас нужно не на запросы отвечать и не объясняться, а заниматься организацией здравоохранения, организацией работы своего коллектива. Это очень важно в сегодняшнем времени. Я призываю вот эти перегибы не применять", – объяснил сенатор.
Владимир Путин раскритиковал кабмин за недостаточно ясные принципы выплат медикам, сформулированные на первом этапе. Он поручил правительству мониторить ситуацию.
Для врачей предусмотрено дополнительно 80 тысяч рублей, для среднего медперсонала – по 50 тысяч рублей в месяц, для младшего медицинского персонала – надбавка в 25 тысяч рублей в месяц. Стимулирующие выплаты в 50 тысяч рублей полагаются врачам скорой помощи, фельдшерам, медсестрам, а средним медработникам и водителям машин скорой помощи – в размере 25 тысяч рублей. Они будут рассчитываться исходя из самого факта работы с пациентами с COVID-19, без привязки ко времени.
19 мая следователи возбудили дело по статье "Халатность" после проверки невыплаты медработникам стимулирующих выплат в условиях пандемии. Главврача этой больницы уволят.
СК проверяет факты невыплат более чем в 10 регионах. Они организованы в Краснодарском крае, Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской областях и Кабардино-Балкарии и других.
СК проводит проверки о невыплате доплат медикам в разных регионах России
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