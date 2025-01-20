Фигуранты дела об убийстве Кириллова внесены в список террористов и экстремистов

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Фигуранты уголовного дела о теракте, в котором погиб начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, попали в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает сайт Росфинмониторинга.

"Перечень террористов и экстремистов <...> Курбонов Ахмаджон Алижон Угли, 09.01.1995 года рождения, город Ташкент Республики Узбекистан. Падиев Рамазан Бекханович, 08.04.2002 года рождения, город Назрань Республики Ингушетия. Точиев Батухан Русланович, 20.01.1999 года рождения, город Москва", – говорится в перечне.

Утром 17 декабря 2024 года около жилого дома на Рязанском проспекте в Москве в результате взрыва погибли Кириллов и его помощник. СК возбудил уголовное дело.

На следующий день, 18 декабря, удалось задержать подозреваемого – 29-летнего Ахмаджона Курбонова. В ходе допроса он сказал, что его завербовали украинские спецслужбы. Он будет находиться под стражей до 17 февраля.

Другими фигурантами дела стали Рамазан Падиев и Батухан Точиев. По версии следствия, они арендовали для Курбонова комнату в подмосковном хостеле, где исполнитель преступления должен был укрыться. Мужчины также арестованы до 17 февраля.