Еще 117 эвакуированных из сектора Газа россиян доставят в РФ

Фото: телеграм-канал "МЧС России

Спецборт МЧС России привезет в Москву еще 117 россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что всего из зоны конфликта было эвакуировано более 550 человек. Оперативная группа МЧС РФ в Египте продолжает принимать людей, прошедших КПП "Рафах".

В сообщении уточнили, что в Каире российские спасатели, врачи и психологи оказывают россиянам и членам их семей, перешедших границу, медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают водой и питанием.

"МЧС России совместно с МИД России продолжает работу по эвакуации россиян", – говорится в тексте.

Накануне спецборт МЧС РФ с благополучно эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел из Каира. На борту находилось 120 граждан РФ и членов их семей.

Ранее сообщалось, что свыше 500 граждан РФ удалось эвакуировать из сектора Газа.

В министерстве иностранных дел России пообещали продолжить эвакуационные мероприятия. Там уточнили, что данная работа ведется слаженными действиями заграничных представительств РФ в Тель-Авиве, Каире, Дохе, Рамалле, а также профильных ведомств и МЧС.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Еще одна группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в аэропорт Домодедово