В фонде ООН сообщили о гибели многих детей из-за ударов по школам в секторе Газа

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Множество детей погибли в результате атак по двум школам в секторе Газа, сообщила региональный директор по Ближнему Востоку детского фонда ООН Адель Ходр.

"Сцены резни и смертей, последовавшие за нападениями на школы Аль-Фахура и Таль Аль-Заатар в Газе, в результате которых погибло много детей и женщин, ужасают. Эти нападения должны быть немедленно прекращены. Дети, школы и приюты не являются мишенью", – написала она в соцсети X.

Ранее стало известно о гибели порядка 200 человек в результате атаки на школу Аль-Фахура со стороны Израиля.

До этого СМИ писали о десятках погибших при ударе израильской армии по школе Усамы бен Заира в районе Аль-Сафтави в секторе Газа. В результате атаки были разрушены несколько классов, которые палестинцы использовали в качестве бомбоубежищ.

Исполнительный директор детского фонда ООН Кэтрин Рассел заявляла, что конфликт в Газе является уникальным, так как люди оказались в ловушке в анклаве.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".



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