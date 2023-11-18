Спецборт МЧС РФ с эвакуированными из Газы россиянами вылетел из Каира

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спецборт МЧС РФ с благополучно эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел из Каира. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале ведомства.

"Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву. На борту 120 граждан РФ и членов их семей. На протяжении всего пути их будут сопровождать медики и психологи", – отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что свыше 500 граждан РФ удалось эвакуировать из сектора Газа, из них в Россию уже прилетели 288 человек. Пункт пропуска "Рафах" 17 ноября пересекли около 200 граждан РФ и их семьи. Это была самая большая группа россиян.

В министерстве иностранных дел России пообещали продолжить эвакуационные мероприятия. Там уточнили, что данная работа ведется слаженными действиями заграничных представительств РФ в Тель-Авиве, Каире, Дохе, Рамалле, а также профильных ведомств и МЧС.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".



Новости часа: россиянам не понадобилась экстренная медпомощь во время эвакуации из Газы